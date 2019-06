Acabou o recreio. Sheilla e Fabiana voltam à seleção brasileira

A fase de brincadeiras e testes está com os dias contados na seleção. Antes da tarde do que nunca.

A notícia que todos esperavam foi divulgada oficialmente pela CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

Conforme o blog adiantou há alguns meses, Sheilla e Fabiana voltam à seleção. A chegada delas significa muito mais do que a simples presença de duas bicampeãs olímpicas.

Seriedade, segurança, credibilidade e respeito. Tudo que boa parte do grupo não conseguiu desde 2016 quando as duas decidiram que não vestiriam mais a camisa do BRASIL.

Necessidade de resgatar o espírito vencedor de uma geração que deixou saudades.

A chegada delas representa ainda o despertar definitivo de José Roberto Guimarães.

O técnico viu e sentiu na pele nesses 3 anos de insucessos que sem elas não iria arrumar nada na Olimpíada. E mais. Fica evidente que as duas são essenciais ao BRASIL caso contrário não teriam sido chamadas.

O discurso original fala em ajuda e colaboração da dupla.

Bobagem.

Sheilla e Fabiana chegam para jogar.

Ninguém deve se iludir ou pensar em algo diferente. Nem as que em breve acabarão no banco.