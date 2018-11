Acabou-se o que era doce. Em dois jogos, eliminação previsível e inédita do Cruzeiro na Polônia.

3 dias. Foi o tempo que durou a participação do Cruzeiro no mundial da Polônia. O time brasileiro sai da competição e carrega a pior campanha da história do clube eliminado ainda na primeira fase.

A derrota para o Trentino por 3 a 1 acabou com qualquer possibilidade de classificação. Jogo em que o Cruzeiro repetiu os erros cometidos na partida de estreia contra o Resovia e nem de longe lembrou o time envolvente, agressivo e regular do passado.

E olha que o Cruzeiro, assim como contra os poloneses, teve chance de ganhar, ou pelo menos resistir mais. Só que a equipe falhou nos momentos decisivos, o que exatamente difere esse grupo atual daquele das temporadas anteriores.

Resta agora tentar vencer o frágil Ardakan, do Irã, e se despedir dignamente de um mundial que não deixará saudades. Pelo contrário.

A marca negativa contrasta com tudo que o clube fez até hoje. E o torcedor não sabe quando o Cruzeiro terá nova oportunidade de jogar um mundial.