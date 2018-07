Acertos, erros e contradições na convocação de Bernardinho

Foi uma convocação de mais acertos do que erros. Fato.

18 nomes. A maioria bem previsível.

Conforme o blog bancou, Maurício Souza e Douglas Souza, de Campinas e Sesi, estão entre os relacionados. Chance justa e merecida.

Wallace Martins é a maior surpresa da lista. Pelo que jogou na Superliga mereceu ser lembrado. Não sei se terá fôlego até a Olimpíada, mas a briga com Evandro pode ser interessante.

O xará do Cruzeiro é intocável.

Nas demais posições nenhuma novidade.

Bernardinho não poderia mesmo fugir de Bruno, William e Rafael como levantadores. A ordem é que será novamente tema no futuro.

Sidão ter sido chamado não assusta. O que assusta é a possibilidade de Bernardinho apostar na recuperação do central em apenas 1 mês, ou seja, Sidão terá prazo de validade e em breve estará fora.

Éder, Isac, Lucão e Maurício estão muito à frente de Sidão.

Nas pontas Murilo, o senador, e Lucarelli, eram nomes certos.

Lipe, perfeita as colocações do treinador, está na relação pelo que fez no passado na seleção e não pelo que jogou em Taubaté. Lucas Loh tem futuro e fez por merecer mais uma vez o voto de confiança de Bernardinho.

O que novamente não dá para entender é ausência de Filipe, do Cruzeiro. É uma pena que o atacante jamais tenha sido testado deixando evidenciado que é uma questão pessoal e não técnica.

Era simples: Filipe na vaga de Lipe.

Serginho é unanimidade e muito superior aos demais na condição de líbero. Tiago Brendle vai aprender, adquirir experiência e se preparar para o outro ciclo olímpico.

Dizer que a lista não é definitiva não cola. Podem acontecer mudanças, mas 95% do grupo está definido.

Falar que Leandro Vissoto, Dante e Maurício Borges estão em observação fere a inteligência daqueles que conhecem os bastidores. Observar o quê? Os 3 já são caras rodados e com passagem pela seleção.

Seria mais correto admitir que estão fora dos planos.

As ausências de Vissoto e Mário Jr especificamente já eram especuladas. O primeiro perdeu prestígio inexplicavelmente e o segundo perdeu na bola mesmo. Aliás, Mário Jr fez hora extra na seleção.

Dante sim, esse poderia estar entre os 18. Maurício Borges jamais jogou bem na seleção.