Acosta pode surpreender no Minas.

O fanático torcedor do Minas recebeu com desconfiança a notícia da contratação de Roslandy Acosta.

Algo natural, afinal foi mesmo complicado digerir as perdas de Natália e Gabizinha, mas o processo, como o blog adiantou durante a Superliga, era irreversível.

Dito e feito.

Se não houver comparações, e convenhamos seria inaceitável, Acosta pode até dar um caldo. Segundo o blog apurou, a venezuelana tem surpreendido nos treinos. É uma jogadora alta, braço pesado, boa impulsão e com razoável experiente.

É recomendável porém uma dose de paciência.

Jogar no Minas não é fácil. A pressão, principalmente para quem não conhece o dia a dia é grande.

O segundo passo para que a parceria com Acosta dê certo é a torcida entender que Natália e Gabizinha, titulares da seleção brasileira, desequilibravam e foram contratadas para que o Minas ganhasse a Superliga. Objetivo mais do que cumprido.

A realidade hoje é outra.

A base mantida com Macris, a melhor do BRASIL, Léia e Carol ajuda. Thaísa será importantíssima, tiro certo da competente direção do clube. Sheilla será útil, mas precisa de tempo.

O caso de Bruna é mais delicado e só o tempo responderá. Mas uma coisa é jogar ao lado de Natália e Gabizinha, outra é estar em quadra sem elas.

O que não muda é a rivalidade.

O rival Praia apanhou a temporada toda e se reforçou. E os primeiros desafios do Minas serão justamente contra o Praia que anda engasgado.