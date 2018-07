Adenízia troca o BRASIL pela Itália

A primeira temporada de Adenízia no exterior será na Itália.

As negociações com o vôlei do Japão não evoluíram e a ex-jogadora de Osasco vai defender as cores do Scandicci.

A imprensa italiana confirma o acerto entre as partes. O Scandicci inclusive destaca a contratação da atleta na página oficial do clube.

Adenízia é mais uma que deixa o BRASIL.

O Scandicci fechou ainda com a experiente líbero Enrica Merlo.

A diretoria também anunciou a chegada da levantadora Giulia Rondon que era do Modena.

Giulia tem 27 anos e tem passagens pelo pelo Piacenza, Peruggia e Villa Cortese.