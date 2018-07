Afirmação, revelação, constatação e salada na classificação do Praia

Quem ri por último ri melhor.

A torcida que lotou o ginásio do Praia Clube em Uberlândia viu de tudo no terceiro e decisivo jogo das quartas de final contra o Sesi.

Além da vitória por 3 a 0 e a inédita vaga nas semifinais, o torcedor mineiro constatou a afirmação da norte-americana Alix, registrou a fragilidade de Jaqueline, vaiada, no Sesi e de quebra a salada do técnico Juba.

Alix, 22 pontos, foi novamente o destaque do Praia. A jogadora provou que está em ótima fase e que o desempenho em São Paulo não foi por acaso. Virou realidade. Gosta de decisão.

Do outro lado, Jaqueline se despediu em grande estilo. Uma decepção. A ponteira passadora do Sesi saiu de quadra com 1 ponto, isso mesmo, 1 mísero ponto na partida mais importante da temporada para o clube.

Juba, o técnico, aprendeu a lição do antecessor e lembrou os bons tempos de Talmo. O treinador fez uma autêntica salada no time. Mexeu, trocou como sempre as levantadoras, ponta virou oposta, ou seja, ninguém resolveu e não arrumou nada no entra e sai interminável e característico do Sesi.

O resultado não poderia ser outro. Eliminado.

Por fim, a grata surpresa da noite.

Ricardo Picinin, numa atitude surpreendente, dedicou a vitória e a classificação ao ex-técnico do Praia e hoje no Rio do Sul, Spencer Lee.

Se o Praia alcança a semifinal pela primeira vez na história, o Sesi, antigo algoz, deixa no registro a pior campanha em 5 temporadas na Superliga.