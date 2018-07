Agora a coisa ficou séria. Estados Unidos convocam Akinradewo e Larson

Só muda o endereço. No caso o país.

A péssima campanha nas fase final do Grand Prix fez Karch Kiraly, técnico dos Estados Unidos, rever ser conceitos.

O treinador, que já havia anunciado logo após a eliminação em Nanjing os retornos de Hill, Adams e Robinson, resolveu chamar também as experientes Akinradewo e Larson para a disputa da Copa dos Campeões no Japão.

Com a chegada das 5 jogadoras os Estados Unidos ficam com a cara completamente diferente daquela seleção que passou sem empolgar por Nanjing.

Kiraly, segundo o blog apurou, andou sutilmente sendo cobrado.

E a primeiro adversário que deverá ver os Estados Unidos com Hill, Adams. Robinson, Akinradewo e Larson em quadra novamente pode ser a seleção brasileira.

Estados Unidos e BRASIL vão fazer dois jogos amistosos no fim de agosto em Colorado Springs.

Depois seguem para o Japão.

A Copa do Campeões terá além dos Estados Unidos e do BRASIL terá as participações de Rússia, China, Coreia e Japão.