‘Aí o é risco deles’. CBV segue a linha de Witzel e trata jogadores como cobaias

A inaceitável e covarde declaração do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, se referindo aos jogadores de futebol, reflete o tom egoísta dos políticos e que se assemelha com o que pensa a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.

Jogar com portões fechados é um desrespeito aos atletas, comissões técnicas, arbitragem e funcionários envolvidos, muitos deles da própria entidade.

Ou será que esse povo todo é diferente e está imune de ser contaminado? Quer dizer que se não haverá aglomeração o problema é deles?

As orientações são claras para que se evite o contato e apesar da rede no vôlei não é diferente.

Então vejamos: as bolas são as mesmas para os dois times, todos mexem nos copos e garrafas, usam as mesmas cadeias, revezam toalhas e se cumprimentam antes e depois dos jogos.

O correto seria não jogar. O mundo está parando e por aqui inocentes úteis, porque é assim que os jogadores estão sendo tratados, como cobaias, estarão em quadra.

A vizinha Argentina, via River Plate, dá exemplo. O clube suspendeu as atividades, peitou a decisão da AFA e não entrará em campo no fim de semana mesmo com os portões fechados.

Aqui não.

Primeiro vão esperar alguém ser contaminado para então tomar as medidas cabíveis.

É a cara da CBV.