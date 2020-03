Alan, bola da vez, rejeita propostas do exterior e foca nos playoffs: ‘Cabeça no Sesi’

Alan é hoje um dos jogadores mais valorizados do vôlei brasileiro.

O blog apurou que o jogador do Sesi rejeitou recentemente duas propostas para deixar o BRASIL. Uma do Japão e a outra da Rússia, mais precisamente do Fakel Novi Urengoy.

O próprio Alan confirmou ao blog:

‘Verdade. Realmente fui informado através do meu procurador, Geraldo Maciel, que surgiram duas propostas muito boas do exterior. Fico feliz com o reconhecimento. Isso é fruto do trabalho que venho desenvolvendo no clube e na seleção. Não aceitei porque hoje meu foco é o Sesi e penso nos playoffs da Superliga’.

O blog tem informações que o Sesi terá muito trabalho para manter Alan para a próxima temporada.

Os principais clubes do BRASIL já manifestaram interesse em contar com o atleta, isso sem falar nas novas propostas que certamente surgirão do vôlei europeu.

Alan entretanto mantém o discurso:

‘Não é o momento de falar do futuro. Agora o que conta é o presente e como disse minha cabeça está 100% no Sesi’.