Alan vira exemplo e realidade no Sesi: ‘Fiz uma boa escolha’.

Ele é mais que saiu da ‘zona de conforto’.

O Sesi gastou uma fábula para a temporada 2017/18. O clube trouxe William e Lipe. Manteve Lucão e Douglas Souza, todos campeões olímpicos no ano passado.

A vitória contra o Sesc por 3 a 1 fez o time apagar parte da má impressão e terminar o primeiro turno da Superliga na modesta quarta colocação.

Ainda é pouco.

No meio de tantas estrelas quem tem se destacado é o oposto Alan. Ele veio do Cruzeiro junto com William, chegou sem tanta poupa, não tem metade da mídia dos companheiros e tem resolvido.

É disparado o jogador mais regular do Sesi na Superliga.

Aos 23 anos, Alan chama atenção e começa a despertar o interesse da comissão técnica da seleção. Não será surpresa se for chamado já no ano que vem.

O blog conversou com Alan. O atleta fez questão de enaltecer o trabalho feito pelo Cruzeiro, se diz lisonjeado de trabalhar com tantos jogadores da seleção e fala da escolha e do desafio de ir jogar no Sesi onde está tendo a primeira oportunidade de ser titular em time grande.

Você tem sido o destaque do Sesi na Superliga. Como avalia essa atual estágio da sua carreira?

A minha carreira está só começando e estou indo muito bem. Vou continuar batalhando para manter e sempre melhorar o nível.

Como você se sente numa equipe de tantos medalhistas olímpicos ser o cara de segurança e maior pontuador?

Estar jogando ao lado de jogadores olímpicos é o sonho de qualquer atleta. Nos treinos e nos jogos eles me deixam muito confortável e confiante para eu mostra o meu melhor dentro de quadra. Ser o maior pontuador só reflete que o time inteiro tem confiança em mim e que dentro do Sesi todos tem importância igual. Acabo me destacando mais por que geralmente é o oposto que resolve na hora do ‘pepino’. Estou muito feliz de estar indo bem nesses momentos dos jogos.

O que mudou na sua carreira como atleta a transferência para o Sesi?

Bom essa transferência está me ajudando muito para eu aprender quem eu sou e posso me tornar dentro do vôlei. Está sendo uma experiência incrível estar jogando com jogadores de seleção brasileira e poder está atuando titular em uma equipe como o Sesi. Na carreira de um atleta de alto nível sempre vão acontecer mudanças. Essa foi a minha primeira como jogador profissional e estou muito contente pois vi que fiz uma boa escolha de ter aceitado o convite do Sesi.

Por que você aceitou esse desafio de sair do Cruzeiro, multicampeão, para jogar no Sesi?

Aceitei o convite do Sesi por que vi que poderia ter mais oportunidade de jogar como titular em uma equipe de alto nível e que seria muito importante para minha carreira essa mudança.

Você tem sido elogiado e observado pela comissão técnica da seleção. Como se sente?

É muito bom saber que estou sendo observado e elogiado porém estou tentando não focar nessas coisas. Estou focado em continuar melhorando nos treinos e nos jogos. Se por acaso depois pintar uma convocação ou algo do tipo ficarei feliz demais.

Qual a importância do Cruzeiro na sua carreira?

Importantíssima pois foi no Cruzeiro que vi que poderia me torna um jogador profissional. Lá eu aprendi basicamente tudo que sei. O o período que fiquei na base e também no time profissional cresci muito como pessoa e atleta. Sou muito grato por tudo que aprendi lá.

Você torceu por eles no mundial?

Claro. Além de ter amigos de longa data no time, eles representaram o BRASIL na competição.