Alguém se habilita? Kenia Carcaces está encostada no Volero Zurich

O torcedor de Osasco deve lembrar bem dela. Kenia Carcaces não deixou saudades.



Foram duas temporadas no BRASIL atuando pelo clube paulista e nada. A cubana simplesmente não aconteceu.

O produto que foi oferecido não correspondeu as expectativas. Foi uma espécie de gato por lebre. Osasco caiu no conto do vigário.

O passe de Kenia pertence ao Volero Zurich, da Suíça. E não tenho sido fácil arrumar emprego para a jogadora especialmente depois do que ela (não) jogou em Osasco.

A jogadora anda sem mercado. O Volero, sem alternativas, optou em inscrever Kenia para a disputa do mundial de clubes em Outubro.

A esperança é que apareça alguém que se interesse pelos serviços da atleta.

Caso contrário, o Volero ficará literalmente com a conta.