Alison, campeão mundial, afirma: ‘Não acreditavam em mim. Respondi no trabalho e na bola’.

A conversa com Alison aconteceu ainda em Fort Lauderdale.

Quase uma hora de entrevista.

Alison mostrou personalidade forte, revelou ser um cara generoso e que apesar das desconfianças não guarda ressentimentos.

É hoje, ao lado do parceiro Bruno, a grande esperança de medalha do vôlei de praia do BRASIL nos jogos olímpicos do Rio.

Como a dupla encara essa pressão de jogar uma olimpíada em casa?

Estamos tranquilos. Procuro sempre enxergar a coisa pelo lado positivo. É claro que existe pressão, ainda mais jogando em Copacabana, berço do vôlei de praia mundial. Eu e o Bruno estamos muito preparados. Mas ninguém pode garantir nada. É preciso respeitar todos os adversários.

Mas hoje vocês lideram o ranking mundial …

Sim, lideramos mas é uma situação de momento. Tomara que a gente esteja nessa mesma situação perto da olimpíada. Estar em primeiro não é garantia de nada. O jogo se resolve lá dentro. Por isso falo sempre para o Bruno que precisamos muito respeitar nossos concorrentes. O foco é a nossa dupla. A obrigação em tese é e será nossa e temos que conviver com esse peso.

O que a medalha de prata em Londres ensinou?

Muita coisa. Que não se ganha nada de véspera. Que é necessário manter a concentração e não se deslumbrar com a vila olímpica. Eu quase caí nessa tentação em 2012, mas o Emanuel me abriu os olhos. É um mundo da fantasia aquilo lá. Você se perde. Vê ídolos de perto, gente bonita, adversários e realmente em 15 dias você pode colocar tudo a perder, ou seja, seu trabalho de um ciclo olímpico.

O que dizer do Emanuel?

Porra, esse cara é 10. O BRASIL deveria reverenciar o Emanuel. Faço questão absoluta de enaltecer a importância dele na minha carreira, no meu crescimento profissional e como cidadão. Quando jogo contra ele, passo para o outro lado da rede e o cumprimento com prazer numa espécie de agradecimento no fim dos jogos.

Como funciona o dia a dia de vocês?

Temos uma estrutura de quase 20 profissionais em Vitória. São todos remunerados. Cada um tem sua responsabilidade. Eu e o Bruno só podemos ter uma preocupação: treino.

Isso faz a diferença?

Certamente.

E por que a opção de atuar com o Bruno no fim de 2013?

Eu conheço o Bruno desde pequeno lá de Vitória. Sempre tivemos amizade e respeito um pelo outro e quando decidimos jogar juntos no fim de 2013 colocamos na cabeça que a meta era chegar aos jogos do Rio em 2016 e que nossa base seria em casa.

Quase um ano mais tarde você acaba se contundindo e precisa ser operado. Como foi? Como reagiu?

Foi uma porrada, mas como disse nunca tive medo de nada. Tenho uma família maravilhosa ao meu lado, a base de tudo. No fim de outubro do ano passado sofri uma microruptura no tendão patelar do joelho direito. Operei. Os médicos me deram entre seis e oito semanas.

Existiu desconfiança diante do seu futuro? Isso deixou você magoado?

Muita coisa, prefiro nem citar. O que mais escutava é que esse cara não será mais o mesmo, não volta a jogar, não vai dar tempo de chegar na olimpíada e se machucou na hora errada. Eu me fechei. Acontece que as pessoas que precisavam confiar em mim me deram esse suporte e esse foi meu maior combustível. Aí entra a tal equipe que formamos. Esse time faz a diferença. E fez.

O título mundial de 2015 e os recentes resultados servem como resposta aqueles que não acreditavam em você?

Resposta? Não. Quem não acreditava não merece. Respondi no trabalho. Respondi na bola. Aprendi que é assim que se deve agir na vida. A resposta está nos números após minha cirurgia.