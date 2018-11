Amadorismo de Bauru e fim do tabu em Osasco

Se a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, fosse um pouco mais exigente certamente o fato registrado em Osasco não passaria em branco.

Os clubes, que cobram profissionalismo da entidade, deveriam dar exemplo. Não foi caso.

Bauru, que caminhava a passos largos para virar grande, andou para trás e deu mostras que ainda precisa se organizar e estruturar internamente.

Foi simplesmente ridículo ver os dois times atuarem de vermelho. E pior, logo no jogo escolhido pela televisão, ou seja, inaceitável.

O blog apurou que Osasco, por ser mandante, jogaria de vermelho. Acontece que Bauru, segundo consta, também entrou em quadra usando vermelho. Como se não bastasse não levou uniforme reserva, no caso o que deveria ter sido usado em Osasco. Para completar, o técnico também usava vermelho.

Pobre do telespectador.

Ambos os clubes são comunicados previamente dos uniformes que devem usar. E com muita antecedência. Não há justificativa para Bauru.

Erro amador.

Derrota também dentro de quadra. Se pelas cores não era possível distinguir quem era quem, com a bola rolando foi fácil. Osasco mandou no jogo e com Hooker mudou de cara.

Passou a dar as cartas.

Fez 3 a 1 com autoridade e relativa tranquilidade nos dois últimos sets em noite inspirada da peruana Leyva que cresceu com a chegada da norte-americana.

Para Bauru, que viu a pequena invencibilidade na temporada ir embora, fica a lição que é preciso muito mais do que um bom time dentro de quadra.