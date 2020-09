Ana Medina, ponteira, é o novo reforço de Osasco

Uma aposta.

Ana Medina é o novo reforço de Osasco para a temporada 2020/21.

Ela jogou nas seleções de base do BRASIL. É ponta, tem 20 anos e 1,82m. Ana estava no Bradesco, chega para compor o elenco e em tese será a quarta ponteira do time.

Tainara e Jaqueline são as titulares. Gani Cândido a reserva imediata.

Sonaly completa o grupo.

Após 6 meses de inatividade por causa da pandemia do coronavírus, Osasco, atual vice-campeão estadual, estreia logo mais no Campeonato Paulista contra São Caetano no Liberatti com portões fechados.