André Rosendo confirma fim da relação, assume dívidas de Valinhos e nega desvio de verba

O blog acaba de receber contato de André Rosendo, técnico de Valinhos.

O treinador fez questão de se explicar e de cara falou sobre os problemas pessoais com Mari Capovilla, confirmando a separação:

‘A minha vida particular só diz respeito a mim, a decisão de separação veio após acusações infundadas da Mariana Capovilla e a Mariana Leite não tem nada a ver com esse assunto. O casamento estava abalado há muito tempo devido aos desgastes em quadra e de relação, não brigávamos, mas também não tínhamos uma vida de casado, entramos em uma rotina que infelizmente nos afastou e fez chegar ao fim uma relação de quase oito anos’.

André disse que sempre fez o melhor por Mari e nunca se opôs ao diálogo:

‘Sobre o tratamento citado pela Mariana Capovilla em quadra eu tenho a certeza que sempre fiz o melhor para que ela e a equipe alcançasse o seu melhor, após uma conversa, ela me pediu para que mudasse a forma de ser cobrada e assim eu fiz, busquei me dirigir da melhor forma possível e sempre buscando o mesmo objetivo. Sobre o projeto nos lutamos juntos sempre, apoiando e discutindo as melhores soluções, porém nos últimos meses devido aos problemas conjugais ela foi se distanciando, deixando e desconfiando de tudo, uma coisa normal para pessoas que estavam em processo de separação. Mesmo assim ela participou de algumas reuniões com os novos patrocinadores e fez muito bem seu papel. Recentemente fechamos o patrocinador master que irá dar sobrevida ao projeto por mais 12 meses’.

A saída dela da Associação foi naturalmente atendida, mas André fez ressalvas e adiantou como serão as coisas no futuro:

‘Sobre ela deixar a diretoria da Associação foi um pedido mais uma vez dela após todo esse problema gerado pela separação, que foi acatado diretamente por mim como presidente entendendo e respeitando sua decisão. Aqui vale ressaltar que a Associação citada será a gestora total do projeto em breve, mas nesse momento está em processo de adequação de estatuto para cumprir as regras exigidas, essa associação em momento algum foi gestora do projeto’.

Realista, André não negou o atraso nos salários, embora discorde dos valores devidos, e isentou o Country Club de qualquer responsabilidade:

‘Sobre os salários atrasados , realmente isso é verdade , porém necessita de uma ressalva, os salários vencem todo dia 20, e até o momento temos 1,5 salários atrasados. Estou sempre pagando as atletas conforme entra dinheiro em caixa, elas não estão 100% sem receber. Não é uma situação correta, eu entendo, porém luto todos os dias atrás de novos parceiros para que eu possa regularizar os pagamentos das atletas que são de responsabilidade da minha empresa e não do Country Club. O clube fica como parceiro nos auxiliando na estrutura. Nunca foi responsável por essa conta, tanto que todos os contratos sempre foram formalizados pela minha empresa, que diga-se de passagem a Mariana não tem vínculo’.

Sobre o futuro, ele garante que a situação será zerada em breve com a possível chegada de novos investidores:

‘Deixo claro que não houve em momento algum desvio de verba, apenas uma mudança de fluxo de caixa, ou seja, o dinheiro que seria gasto em abril e maio de 2020 , foi usado para pagar as atletas e as contas delas. Sou um gestor que compartilho as informações e busco sempre ajudar a todos, no próximo dia 30 receberei uma verba que irá ajudar a diminuir o problema. Na próxima segunda feira eu terei uma nova reunião com um novo patrocinador com o intuito de quitar os salários e assim dar um ponto final nessas pendências que tanto nos deixam preocupados’.