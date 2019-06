André Rosendo, técnico de Valinhos, rebate boatos e confirma time na Superliga: ‘É meu direito e não abro mão’

Campeão da Superliga B, Valinhos está confirmado na elite do vôlei feminino nacional.

Quem garante é o André Rosendo, técnico do time. O treinador, em conversa com o blog, fez questão de desmentir os boatos que circularam nas redes sociais e nos bastidores dando conta da desistência do clube:

‘Não procede. É meu direito. Conquistei a vaga dentro de quadra e não abro mão’, rebate André.

Valinhos, que caiu na temporada 2017/18, cumpriu o regulamente e conseguiu o acesso ganhando do Flamengo na temporada seguinte a final da Superliga B.

André admitiu os problemas financeiros, mas em nenhum momento cogitou desistir de jogar a competição:

‘Isso não existe. Um dos nossos patrocinadores já confirmou que manterá o apoio. Estamos alinhando a entrada de novos investidores e correndo contra o tempo. Não tem sido fácil. Os empresários estão cautelosos com o cenário da política e da economia do país e as jogadoras muita caras. Estou buscando atletas estrangeiras para compensar essa inflação que existe no BRASIL’.

O treinador evitou falar as posições, mas o blog apurou que Valinhos pretende trazer uma levantadora e uma oposta de fora.

André espera que tudo se resolva rapidamente, admitiu que jogará o paulista com muitas juvenis e no pior das hipóteses confessou que pode seguir essa linha na Superliga:

‘Vou jogar mesmo que seja com um time juvenil’.