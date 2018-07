Antes azarão, Douglas Souza atropela na reta final em Saquarema

Os cortes do levantador Rafa e do oposto Wallace Martins, divulgados em primeira mão pelo blog, já eram esperados.

A maior ‘zebra’ talvez tenha sido a rápida dispensa de Lucas Loh. O jogador não é essa sumidade toda, mas diante do que tinha para a posição e como Murilo e Lipe são intocáveis, a expectativa era que Lucas, até pela Superliga que fez, durasse mais. Não durou.

Um dos motivos é simples e tem nome.

Douglas Souza.

A comissão técnica da seleção brasileira, ainda cautelosa, está apostado as fichas no jogador do Sesi. Ele tem treinado bem, mostrado personalidade e surpreendeu positivamente nos amistosos contra a Eslovênia.

Por enquanto dá sinais de não sentir a pressão. Por enquanto.

Além da juventude e da boa técnica, o passe é uma das principais qualidades de Douglas Souza. O atleta, guardada as devidas proporções, nos faz lembrar os áureos tempos de Dante.

O fundamento, diga-se de passagem, derrubou o BRASIL nas últimas competições.

Esse talvez seja o grande diferencial entre ele e Maurício Borges, que é mais experiente e inexplicavelmente tem prestígio inabalável com Bernardinho.