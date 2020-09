Apalavrada, Natasha desiste e São José dos Pinhais fecha com central Larissa Gongra

Sai Natasha e entra Larissa Gongra.

O blog apurou que Natasha desistiu de se transferir para São José dos Pinhais. Conforme o blog publicou no fim da semana passada, a jogadora estava apalavrada com o clube paranaense. Dias depois comunicou aos dirigentes que iria optar em ficar no Rio de Janeiro.

Essa pelo menos foi a justificativa oficial.

São José dos Pinhais não perdeu tempo e fechou com Larissa Gongra, ex-Fluminense.

A atleta inclusive já participou das atividades virtuais do time e foi apresentada. O contrato porém ainda não foi assinado.

Larissa tem 29 anos, 1,88m e passagens por Osasco, São Caetano e Brasília.