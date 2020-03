Após Brayelin, Brenda Castillo e propostas por De La Cruz, Jineiry Martinez é cotada no BRASIL

Anote o nome: Jineiry Martinez.

Central, 1,90 e 23 anos.

Ela é mais uma jogadora da República Dominicana que pode desembarcar no BRASIL na próxima temporada. O blog apurou que que dois times grandes brigam pela atleta.

E essa será um rotina daqui para frente depois que o ranking aprovou 3 por time. O investimento, dependendo da operação e país de origem, acaba compensando.

No início do mês o blog trouxe a informação que Bethania De La Cruz também é alvo de alguns dos principais times do BRASIL.

Brenda Castillo, conforme o blog adiantou, está fechada em Bauru.