Após cirurgia nos joelhos, Thaísa admite: ‘Tenho medo de não ser a mesma jogadora’.

O BRASIL não terá Thaísa em 2015.

Bicampeã olímpica e uma das mais completas jogadoras do mundo na posição, Thaísa passou por uma tenoplastia (inflamação no tendão patelar) e fez artroscopia nos dois joelhos na última terça-feira.

Já em casa, gentilmente e com exclusividade, a atleta atendeu o blog.

A jogadora disse que o caso era mais grave do que pensava, admitiu estar insegura e revelou que sente medo em relação ao futuro.

Qual a sensação após a cirurgia?

Nunca passei por nada parecido na minha carreira. Está sendo difícil e dá medo. Agora estou em cada, mas com dor nos joelhos. Já fiz a minha primeira fisioterapia.

E o pós-operatório?

Passei muito mal quando levantei. Nas primeiras tentativas de sentar e levantar fiquei tonta, vi tudo escuro e a pressão caiu.

Qual foi sua reação quando soube que o caso era mais grave do que você e os médicos imaginavam?

Fiquei muito assustada porque o joelho direito estava pior do que a gente pensava. A ressonância não mostrou. Se eu tivesse mantido as atividades e jogando poderia ter rompido os ligamentos e seria bem pior. Fiz no momento certo a cirurgia.

O BRASIL fez amistosos contra o Japão recentemente. Você acompanhou?

Sempre acompanho e não vou deixar de ver as meninas. Adoro elas e vou torcer muito. Sempre. Vou sofrer agora aqui do lado de fora.

As jogadoras fizeram contato com você?

Sim. Aquelas mais próximas como a Fabiana, Sheilla, Gabizinha, May (amiga do futebol ) e a Lara. A Ivna sempre manda mensagem e algumas meninas do grupo de Osasco. Todas desejando uma breve recuperação.

Os médicos estipularam prazo para o seu retorno?

Me disseram que em 4 meses.

E qual a sensação agora 2 dias depois das cirurgias?

Estou apreensiva e sinto medo. Fica na cabeça as interrogações, se vou voltar a ser a mesma e conseguir fazer tudo. O vôlei é minha vida e não consigo me imaginar sem o esporte.