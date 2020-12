Após derrota para Osasco, Minas entra com representação na CBV contra arbitragem

O blog apurou que o clube entrou com uma representação na CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, contra a arbitragem.

O clube, segundo consta, alega que no jogo contra Osasco foram cometidos 24 erros de posicionamento. O time mineiro perdeu por 3 a 0. A maior parte das infrações teria sido cometida por Mayany.

A central teria saído da posição diversas vezes antes do saque adversário ser efetuado.

Na vitória de Osasco contra Bauru por 3 a 1, na rodada anterior, esses mesmos erros já foram registrados e verificados pela comissão técnica do Minas.

34 em 4 sets.

Os números motivaram Nicola Negro, que alertou, sem sucesso, os árbitros antes do confronto contra Osasco.

Keyla Monadjemi, diretora do clube, respondeu contato do blog e confirma a informação:

‘Mandamos sim para a CBV o documento junto com as imagens para que a arbitragem fique mais atenta e aplique a regra nos demas jogos. Lembrando que esse é um processo recorrente do Minas, em relação a CBV e a FMV, responsáveis pela arbitragem.

Keyla entretanto não desmerece o resultado de quadra:

‘Nosso intuito é o de contribuir para a constante melhora e aperfeiçoamento da arbitragem’.

O blog fez contato com Osasco e ainda não obteve retorno.