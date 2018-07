Após Pan e Grand Prix, Sheilla e Fabiana estão de volta à seleção brasileira

Sheilla e Fabiana, campeãs olímpicas, estão de volta à seleção.

As duas jogadoras são as novidades na lista de 18 jogadoras convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães para a disputa do campeonato Sul-Americano.

A competição será jogada entre 24 de setembro e 2 de outubro em Cartagena, na Colômbia.

A relação tem ainda as levantadoras Dani Lins e Macris, as ponteiras Fernanda Garay, Jaqueline, Gabi, Natália, Mari Paraíba e Suelle.

Joycinha e Monique são as opostas.

Adenízia, Bárbara, Carol e Juciely as centrais.

Camila Brait e Léia foram as líberos relacionadas.

Das 18 chamadas, 6 serão cortadas.

A base é praticamente o time medalha de bronze no mundial da Itália. 11 das 14 jogadoras foram convocadas. Thaísa, se recuperando de cirurgia, Tandara, grávida, e Fabíola são os desfalques.

Medalha de prata no Pan e bronze no Grand Prix, a seleção deve realizar amistosos contra a Bulgária antes do sul-americano.