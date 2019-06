Após passeio, BRASIL fica a uma vitória da fase final, muda os planos e só terá Carol e Tandara na China

A tranquila e previsível vitória por 3 a 0 contra o time C da Sérvia deixou o BRASIL virtualmente classificado para a fase final da VNL. Com isso a comissão técnica da seleção brasileira mudou o planejamento inicial.

Conforme o blog havia adiantado, a ideia era contar com pelo menos a central Carol já na próxima etapa que será disputada na Turquia. Agora não.

Com as vitórias no Japão e os resultados paralelos, mesmo que perca os 3 jogos, o BRASIL dificilmente deixará de se classificar. Só mesmo uma combinação improvável tiraria a seleção das finais.

Diante desse cenário, José Roberto Guimarães optou em seguir com o mesmo grupo para Ancara onde enfrentará Belgica, Turquia e Itália.

Depois dessa etapa a delegação retorna ao país, treina uma semana e embarcará para a China com Carol e Tandara no grupo. Nesse caso sobrará para uma oposta e uma central. Ou alguém tem duvida que Carol e Tandara serão titulares?