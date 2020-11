Após primeira vitória, Sandro se empolga e cita transparência: ‘Vôlei/Guarulhos é modelo a ser seguido’

O Vôlei Guarulhos ganhou a primeira.



Depois de bater na trave contra Blumenau, o time venceu Ribeirão Preto por 3 a 0 e somou mais 3 pontos na classificação.

O resultado traz motivação. E se engana quem pensa que o time pensa apenas em ser coadjuvante na Superliga. O blog conversou com o levantador Sandro, 39 anos, e jogador mais experiente do elenco.

Para ele, a equipe pode e tem potencial para surpreender na Superliga:

‘O nosso objetivo é estar no playoffs. Mas acho que pelo nível da competição, Guarulhos deve pensar além. O ideal seria evitar o cruzamento com Taubaté e Cruzeiro, os dois favoritos. Chegando, por exemplo, em sexto lugar a gente pode beliscar algo a mais’.

O levantador não se cansa de elogiar a organização do clube e faz comparações com o início do projeto do Sada/Cruzeiro:

‘Conheci de perto o início de tudo em Contagem e em Taubaté. E tem sim algumas semelhanças. Organização, credibilidade e ótimos profissionais envolvidos com excelente condições de trabalho e respeitando o espaço. Somos valorizados. Tudo muito transparente. Não gosto nem de chamar de projeto o que temos aqui em Guarulhos porque projeto tem início, meio e fim. Um dos objetivos dos gestores é deixar um legado para o vôlei, a longo prazo, etapa por etapa e crescendo a cada temporada’.

Sandro elogia o patrocinador do clube e enaltece o caminho seguido por Guarulhos dentro de quadra. Hoje o modelo é seguido:

‘A Vedacit hoje em dia é totalmente envolvida e alinhada. Isso nos traz segurança. Aqui não se queima etapas. A gente veio da Superliga C, passamos na B e estamos na A com méritos. Investimento aumenta gradativamente e o mais legal é que o exemplo de Guarulhos vem sendo seguido. As pessoas conseguem enxergar, pelo que fizemos, que é viável’.

O atleta lamenta a ausência da torcida nos ginásios e acredita que com o tempo a identificação acontecerá naturalmente:

‘Guarulhos é muito grande e carente no esporte. Precisamos envolver e fidelizar os torcedores. Só com o tempo eles irão se apaixonar e identificar com o vôlei. Pena que por causa da pandemia a gente não possa ter esse contato no dia a dia’.

Ele conta como reagiu ao recebe a proposta para ser um dos líderes do grupo para a temporada 2021/21:

‘Não pensei duas vezes. Aceitei porque vai de encontro com tudo que penso. Construção e evolução dos jovens. Por isso o Guilherme, nosso técnico, é o cara certo. Essa mescla funciona muito bem e mesmo com 39 anos tenho muito prazer em estar com eles diariamente. Poder passar minha experiência e vivência não tem preço’.

O próximo jogo de Guarulhos será domingo, dia 29, contra o Minas em Belo Horizonte.

‘