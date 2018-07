Argentina dá surra e BRASIL se depara com a dura realidade na base

Faz tempo que o vôlei do BRASIL perdeu a hegemonia mundial nas categorias de base. A realidade para o país porém é ainda mais dura.

A final do sul-americano masculino sub-19 em Lima, no Peru, mostrou que o BRASIL não é mais a primeira força nem no próprio continente.

A surra na decisão para a Argentina por 3 a 0 é uma triste realidade para o país que um dia foi considerado imbatível na base. Hoje nem na América do Sul se ganha alguma coisa.

Os argentinos fizeram 25-18, 25-23, 25-15 em pouco mais de uma hora.

Foi o quarto título da Argentina no sub-19. O segundo em sequência. O BRASIL não vence desde 2012.

Nas últimas 5 edições da competição a Argentina venceu 4. Evolução inegável.

Triste cenário para a CBV, Confederação Brasileira de Vôlei.