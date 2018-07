Argentina, novamente, indica o caminho de casa para o BRASIL

Virou rotina.

Os tempos decididamente são outros. O vôlei masculino do BRASIL que o diga.

Depois de ser eliminado no mundial infanto-juvenil pela Argentina, a seleção brasileira sub-23 perdeu novamente para os ‘hermanos’, dessa vez ainda pela fase de classificação.

A derrota por 3 a 2 foi a segunda do BRASIL em 4 jogos e deixa a equipe brasileira em situação delicada e com a obrigação de vencer a Turquia na última partida se quiser sonhar com a próxima fase.

O BRASIL soma 7 pontos, contra 10 da Turquia e da Rússia, líderes do grupo B.

A Argentina, que tinha somente 4 antes de jogar com a seleção brasileira, comemorou a vitória como se fosse um título.

Cuba, Itália e Rússia já estão nas semifinais.

O mundial sub-23 é disputado nos Emirados Árabes.