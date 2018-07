Argentina tira o sono de Renan Dal Zotto. Hegemonia nunca esteve tão ameaçada.

A seleção brasileira masculina segue treinando em Saquarema para a disputa do Sul-Americano. A competição será disputada entre os dias 7 e 11 de agosto no Chile.

O BRASIL, quando esteve em quadra, jamais perdeu o título. A única vez que a Argentina saiu campeã foi em 1964 quando o BRASIL não participou do torneio.

A superioridade nos números impediria a Argentina de sonhar com algo a mais no Chile. Mas hoje não é bem assim.

A vitória na fase de classificação da Liga Mundial, 3 a 1 em Córdoba, resultado que não acontecia desde 2000, serve como alerta para a comissão técnica do BRASIL.

Nas categorias de base, algo inimaginável tempos atrás, o equilíbrio tem sido a tônica, com ligeira vantagem dos argentinos.

Julio Velasco, técnico da Argentina, optou em levar o time titular para a Copa Pan-Americana no Canadá.

O BRASIL ignorou o evento.

O Sul-Americano, sempre tratado com certo desleixo, é encarado com muita seriedade por Renan Dal Zotto. Perder o campeonato para a Argentina seria desastroso para o início de trabalho do treinador.

Por essas e outras é bom Renan levar e escalar no Chile o que tem de melhor. Nada de experiências.

Ninguém quer ficar com o nome marcado negativamente na história do vôlei brasileiro.