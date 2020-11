As duas peças-chave de Taubaté

Taubaté foi Taubaté, por isso fez 3 a 0 no Minas.

Respeito, seriedade e aplicação.

Time muito bem preparado e adversário minuciosamente estudado.

Jogo, conforme previsto, equilibrado. O primeiro set foi exceção. Acuado, o Minas não jogou. William, algo raro, não estava nos melhores dias. A sensação é que as presenças de Bruno e Rapha do outro lado incomodam.

Acontece.

Para vencer Taubaté, o Minas, e qualquer um, precisa jogar 100% e sacar muito para minimizar as opções do adversário. Se não for assim, complica, ainda mais com a ótima linha de recepção.

João Rafael e Maurício Borges assumiram o passe e a responsabilidade. Na frente e atrás. Aproveitamento impressionante. Os dois se transformaram em peças-chave do esquema de Weber.