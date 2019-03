Ásia de olhos abertos em Thaísa

A boa fase de Thaísa pode levar a central da seleção brasileira de volta ao exterior.

Não será surpresa se a Ásia for o destino dela na próxima temporada.

A jogadora, segundo o blog apurou, já vinha sendo observada desde o mundial do Japão em 2018. A prova final veio na Superliga quando ela mostrou com a camisa de Barueri que está novamente 100% fisicamente e totalmente recuperada da lesão no joelho.

O rendimento de Thaísa, monitorada à distância, tem chamado atenção.

A China e o Japão, até onde o blog chegou, são os principais interessados na contratação da atleta. A Coreia, com poder aquisitivo semelhante e ciente da ação ofensiva dos vizinhos, passou a abriu os olhos e não pode ser descartada.