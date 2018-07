Atuação de William deixa Rubinho em saia justa

Rubinho, assistente técnico e homem de confiança de Bernardinho na seleção brasileira, como era de se esperar, acompanhou de perto Cruzeiro e São José em Contagem.

Fico aqui imaginando as conclusões de Rubinho após a partida.

Falar o quê?

Simples, caro Rubinho.

Diz que mais uma vez você pode constatar ao vivo outra grande atuação do William.

Escreve que por mais que o adversário não tenha oferecido resistência, é impressionante a habilidade do levantador do Cruzeiro. Ele sempre oferece as melhores opções para os atacantes, lê com precisão o posicionamento do bloqueio adversário, usa as alternativas mais improváveis e foi disparado o destaque do jogo.

Seja prático e afirme categoricamente que William é hoje o diferencial.

Se puder ser mais direto, sem criar constrangimento com o ‘patrão’, deixe no ar que William vai dar muito trabalho nos treinos em Saquarema e que se tiver as mesmas oportunidades dos concorrentes irá engolir quem vier pela frente.

Fale somente a verdade, Rubinho.

Cautelosamente, até porque envolve família, avise ao Bernardinho, que hoje William é a melhor opção para a seleção brasileira.