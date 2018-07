Aula grátis, papelão e seleção ‘Natáliadependente’

A nova geração do vôlei feminino do BRASIL já entrou para a história. Pela primeira vez em jogos oficias a seleção feminina conseguiu perder para a Tailândia. E por 3 a 0.

A derrota no segundo fim de semana do Grand Prix não chega a ser surpreendente. O placar sim.

O resultado deixa claro que a vitória diante da Sérvia no dia anterior foi de fato atípica e por isso considerado uma zebra.

Só que nem tudo foi prejuízo em Sendai, no Japão.

Roberta e Naiane, ainda que do banco, devem ter aprendido muito com Nootsara Tomkom, levantadora da Tailândia, que deu uma aula de como se deve usar as melhores opções na rede.

Tomkom, com apenas 1,69 m, não é de hoje, se destaca no cenário internacional. Habilidosa, inteligente e extremamente rápida.

Ela foi a principal responsável pelo fato do BRASIL ter feito míseros 2 pontos de bloqueio em todo o jogo. Até nesse fundamento perdemos para a Tailândia que fez a seleção correr de um lado para o outro.

Recepção horrível, erros em excesso, time passivo e apático.

No mais, fica claro que determinadas jogadoras, desnecessário citar os nomes, não podem vestir a camisa da seleção e principalmente a dependência do BRASIL em relação ao vôlei de Natália.

Quando ela não vai bem, como aconteceu, a coisa não vinga.