Australianos reverenciam ‘melhor do mundo’ em Sydney

Um está eliminado da Liga Mundial.

O outro vai sediar as finais e apenas cumpre tabela já classificado.

Assim estão Austrália e Brasil para os jogos da penúltima rodada da primeira fase da competição.

O ambiente é mais do que amistoso.

Não existe nenhum clima de disputa. Rivalidade zero.

A Austrália ganhou o direito de disputar a divisão principal da Liga Mundial após fazer a melhor campanha em 2014.

A Federação da Austrália está muito mais preocupada em divulgar e promover o evento do que o resultado dentro de quadra.

A presença do BRASIL em solo australiano é motivo de orgulho para os dirigentes.

Eufórico, Stuart Ayres, ministro do turismo, disse que Sydney está se preparando para um ‘evento espetacular quando o melhor time de vôlei do mundo’ estará visitando a cidade.

Os jogadores da seleção brasileira fazem turismo. Já visitaram Opera House e a Harbour Bridge.

É a primeira vez que o BRASIL enfrenta a Austrália fora de casa e pela Liga Mundial.

Nem mesmo o técnico da Austrália, Roberto Santilli, acredita em vitória.

Os ingressos para os dois jogos estão esgotados. As partidas acontecerão no sábado e no domingo no Sydney Olympic Park.