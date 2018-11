Azarão de respeito na Polônia.

Tricampeão do mundo, o Cruzeiro inicia sua caminha em mais um mundial logo mais em Rzeszów, na Polônia. E o clube brasileiro, único representante do continente sul-americano, chega com status diferente.

Não é o favorito ao título.

É uma situação rara quando se trata de Cruzeiro, mas que pode até ser benéfica para o time diante do cenário montado na Polônia.

Passar da primeira fase soa como obrigação. Os estrangeiros, Sander e Le Roux, serão importantíssimos. Será um teste e tanto para o promissor levantador Cachopa.

Cair antes disso significará a pior campanha em 7 edições, superando até o decepcionante quarto lugar de 2014.

O jogo de estreia contra o Asseco Resovia é decisivo. Se não ganhar complica.

Trentino, da Itália, e o Khatam Ardakan, do Irã, são os adversários na sequência e o Cruzeiro chegaria pressionado contra os italianos, em tese o time mais complicado.

Se classificar para a fase semifinal e estar em Czestochowa seria em tese o objetivo inicial.

A partir daí o que vier será lucro.

Do outro lado estão o Zenit Kazan, atual campeão mundial, que conta com Ngapeth, Anderson e Mikhaylov, o Lube, dos ex- cruzeirenses Leal e Simon, e o Belchatow, segundo time polonês, e bem superior ao Asseco, isso sem contar com o Fakel, também da Rússia.

Não tem para onde correr. Repetir a medalha de bronze alcançada em 2017 seria uma árdua tarefa.

O Cruzeiro viraria o autêntico azarão.