Banho de Taubaté contra Campinas dá esperança de vice para o valente Itapetininga

Não deu nem para saída.

Campinas caiu, como todos, por 3 a 0 para Taubaté, virtual campeão.

Sem contestações.

Taubaté dominou do início ao fim e não foi ameaçado pelo adversário. A obrigação de vencer por 3 a 0 não pesou. O comprometimento do time e o bom aproveitamento nas viradas de bola são as virtudes desse início de trabalho de Javier Weber.

E tinha gente que acreditava que a história poderia ser diferente por se tratar de Campinas.

Não.

A conclusão é que o placar do jogo dá muita esperança ao valente time de Itapetininga, adversário de Campinas na semifinal. O resultado apenas confirma que são todos iguais, tirando Taubaté.

A única briga é pelo segundo lugar.

Campinas leva uma ligeira vantagem, afinal conhece bem a posição. São 4 vices na história.