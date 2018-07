Barbaridade. Décima rodada é (quase) gaúcha, tchê!

Faltou pouco, muito pouco, para que a décima rodada da Superliga fosse perfeita para o vôlei do Rio Grande do Sul.

Voleisul, Bento Gonçalves e Canoas, os 3 times do estado, estiveram em ação e todos jogando em casa diante da torcida.

Em tese, pela campanha dos adversários, nenhum deles era favorito. Na prática porém não foi bem assim.

1 set apenas separou os gaúchos dos 100%.

Em Novo Hamburgo, o Sesi deu impressão que ganharia sem sustos do Voleisul. Abriu 2 a 0 com facilidade fazendo 25/22 e 25/21. O Voleisul, com Jonatas e Mão inspirados, reagiu e buscou o empate com incríveis 33/31 no terceiro set e 25/22 no quarto.

No tie-break a experiência do Sesi prevaleceu e o time paulista ganhou por 15/12.

Em Canoas não. Lá não teve jeito.

Montes Claros perdeu o jogo e a cabeça no quarto set. Canoas se impôs e venceu com autoridade por 3 a 1.

Os dois primeiros sets foram completamente dominados por Canoas. O cubano Dennis já se destacava.

Montes Claros mostrou forças e venceu o terceiro set. O quarto set foi o mais equilibrado e muito complicado para arbitragem. Rodriguinho e Bob, dois jogadores mineiros, foram punidos com cartão vermelho por reclamação. Até mesmo a comissão técnica de Montes Claros não se segurou e um dos integrantes também foi punido com cartão vermelho. 3 pontos que no fim fizeram a diferença no placar de 25/22.

O time mineiro deixou Canoas reclamando dos árbitros. Por mais fracos tecnicamente que sejam, é de se estranhar que numa mesmo partida, no mesmo set, sejam distribuídos 3 vermelhos.

Por fim em Bento Gonçalves, a equipe dirigida por Paulão quebrou o incômodo tabu e venceu no tie-break.

Bento bateu na trave duas vezes contra Montes Claros e Minas. Finalmente desencantou. O time fez 2 a 0 diante de Campinas, permitiu o empate, mas contou com o bom jogo de Rivaldo, o equilíbrio de Marlon, o saque de Giovanni e a entrada de Refatti para fechar o quinto set com 15/8.

O Sesi somou 2 pontos em Novo Hamburgo e ganhou ainda mais 3 de Montes Claros e 2 de Campinas. Com isso se isolou em terceiro lugar com 20 pontos.

Campinas é quarto com 19 e Montes Claros caiu para quinto com 18.

Canoas assumiu o sétimo lugar com 15 pontos, o Voleisul é oitavo com 12, mesma pontuação de Bento Gonçalves em nono.

São Jose, que joga contra Juiz de Fora no sábado, pode tirar Voleisul e Bento do G8.