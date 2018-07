Barbolini se rende e Thaísa e Kosheleva decretam fim do rodízio no Eczacibasi.

Manda quem pode, obedece quem tem juízo, também na Turquia

De bobo, Massimo Barbolini, não tem nada.

O técnico italiano que dirige o Eczacibasi, da Turquia, tratou de mudar a estratégia inicialmente montada para a temporada 2016/17.

Após a conquista do mundial de clubes, a ideia era poupar Thaísa e Kosheleva de algumas partidas do campeonato nacional e usar a brasileira e a russa em todos os jogos da Champions League.

Só que a coisa na prática não funcionou como Barbolini imaginava.

Pressionado após a derrota para o modestíssimo Seramiksan na oitava rodada, o treinador decidiu, ou foi obrigado a decidir, que as duas não seriam mais poupadas.

A diretoria exigiu força máxima. E assim foi.

Com Thaísa e Kosheleva em quadra o Eczacibasi derrotou no fim de semana o Nilufer, penúltimo colocado, no tie-break. A brasileira respondeu. Fez 8 pontos de bloqueio e 13 de ataque.

A distância para o líder Vakifbank aumentou para 6 pontos. O Bursa, de Joyicinha, soma os mesmos 20 pontos do Eczacibasi e ocupa o segundo lugar.

O Fenerbahçe, de Natália, está em quarto lugar.