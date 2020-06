Barreto e Vissoto fechados em Campinas, hoje terceira força do BRASIL

Pode cravar: Campinas fechou as contratações de Lucas Barreto e Leandro Vissoto.

O primeiro, central, chega do Sesi.

O segundo, oposto, retorna ao clube depois de 2 anos em Taubaté.

Campinas saiu atrás, mas hoje tem o elenco praticamente montado para a temporada 2020/21. Conforme o blog antecipou, Renan Bonora será um dos ponteiros.

O argentino Gonzalez e o ponta Vaccari já estavam renovados.

Com o fim do Sesc, a indefinição no Minas e a ‘desistência’ não oficial do Sesi, o time de Campinas se transforma na terceira força do BRASIL.