Barueri anda uma casa. E foi só.

Nenhuma surpresa e apenas uma mudança na classificação após a disputa da primeira rodada da Superliga em 2019.

Os favoritos venceram sem sustos, todos fora de casa, e com os resultados Barueri foi o único que andou.

Saiu do sexto para o quinto lugar.

Além de derrotar o ‘penetra’ Brasília por 3 a 0, o time de José Roberto Guimarães foi beneficiado pela derrota do Fluminense para o Minas por 3 a 1 no Rio de Janeiro e tomou a posição do time carioca.

A liderança continua nas mãos do Praia que apesar de ter deixado escapar um set contra Bauru confirmou os 3 pontos e foi aos 27 no total, dois a mais que o Minas, único invicto e com 1 jogo a menos, contra Barueri que acontecerá dia 15 em São Paulo.

Rio e Osasco, que ganharam fácil de Balnerário e Curitiba, se mantiveram respectivamente em terceiro e oitavo lugares.

Ambos andavam rateando na Superliga, portanto abrir 2019 ganhando não deixa de ser um alívio para os dois mais tradicionais clubes do país ainda que os adversários não sejam tão conceituados.