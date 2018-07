Barueri convida, Skowronska aceita e vem ao BRASIL.

Uma pequena pausa, afinal a notícia é prioridade.

O blog acaba de receber a informação de que Katarzyna Skowronska aceitou o convite de Barueri e vem ao BRASIL para conversar com José Roberto Guimarães.



A jogadora polonesa quer conhecer as instalações e a estrutura do clube paulista. Ela já tem em mãos a proposta para jogar pela primeira vez no país.

Katarzyna Skowronska é um antigo sonho de consumo do técnico da seleção.

Os dois trabalharam juntos e conquistaram vários títulos pelo Fenerbahçe, da Turquia, entre 2010 e 2012.

Skowronska tem 33 anos e jogou a última temporada pelo Bergamo, da Itália.