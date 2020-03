Barueri e Curitiba são traídos e manobra política do Rio, com aval da CBV, foi decisiva para manter o ranking

Uma autêntica manobra política do Rio, de Bernardinho, foi decisiva para que o ranking fosse mantido.

A CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, induzida, simplesmente ignorou os votos de Barueri e Curitiba que eram a favor do fim do ranking.

Os representantes dos dois clubes, alegando questões financeiras, não puderam comparecer, mas em nenhum momento deixaram de participar do processo e votar. O mais grave é que a CBV não avisou que a ausência tiraria o direito de voto.

Barueri e Curitiba enviaram via email com suas respectivas posições que foram desprezadas. Renato D’Avila, dirigente da entidade, aceitou a sugestão do Rio, maior interessado, que pediu que os votos dos ausentes fosses descartados.

O Rio, ao lado de Bauru, Pinheiros, Flamengo e Fluminense votaram pela manutenção do ranking.

Osasco, Minas e Praia, ao lado da comissão de atletas, votaram pelo fim.

5 a 4, ou seja, se os votos de Barueri e Curitiba tivessem sido computados, o ranking teria caído.