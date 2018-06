Barueri mantém Skowronska e traz Vivian, ex-Rio, como terceira central.

O blog crava: Vivian, ex-Rio, é mais um reforço de Barueri para a próxima temporada.

Ela chega como terceira central. Barueri terá Thaísa e Milka como titulares.

Vivian, 33 anos, tinha proposta para jogar em Curitiba mas optou em fazer parte do grupo de Barueri e trabalhar com José Roberto Guimarães.

Quem permanece mais um ano em Barueri é a oposta polonesa Skowronska.

Além de Vivian, o clube fechou com Dani Lins, trouxe Maira e Lays, do Pinheiros, Juma, de Bauru e Amanda, do Praia.