Barueri pode ganhar time feminino sob comando de José Roberto Guimarães

O tempo é curto e o caminho é longo.

José Roberto Guimarães, garantido em mais um ciclo olímpico no comando da seleção brasileira, corre atrás para montar um time feminino em Barueri, São Paulo.

O blog conversou com o técnico que confirmou o projeto:

‘Eu pessoalmente estou correndo atrás de tudo. Não é fácil. Precisamos de investidores e o prazo é pequeno. Temos tido ótima receptividade e acredito muito que a coisa possa de fato evoluir nas próximas semanas’.

O treinador pretende levar gente de confiança e integrantes da seleção para a comissão técnica de Barueri:

‘Não posso deixar alguns profissionais de fora. Wagão e Claudinho, por exemplo, que trabalham comigo na seleção estão sem clube e se o projeto sair certamente estarão em Barueri. Vão somar muito’.

José Roberto Guimarães não está preocupado nesse primeiro momento com as jogadoras que chegarão e sabe da realidade do cenário brasileiro:

‘Não dá para pensar em nomes se ainda não fechamos o projeto. A única certeza é que dando tudo certo teremos um time competitivo. Não temos muitas opções no mercado por aqui. As principais jogadoras estão empregadas e nem verba teríamos para disputar com os clubes de ponta. Nosso patamar de cara seria bem modesto. É literalmente para botar o time em campo’.

Barueri vai se inscrever na Taça de Prata. A competição antecede a disputada da segunda divisão e classifica os 4 primeiros para a Superliga B.

José Roberto Guimarães precisa confirmar até o fim de outubro a participação de Barueri na Taça de Prata, torneio também organizado pela CBV.