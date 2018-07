Barueri próximo de anunciar Thaísa e Jaqueline para a disputa da Superliga

O blog crava: Thaísa e Jaqueline jogarão a Superliga por Barueri.

As duas jogadoras estão apalavradas com José Roberto Guimarães e serão anunciadas nas próximas semanas. As negociações evoluíram bem nos últimos dias.

Pequenos detalhes financeiros separam as partes e o contrato delas deverá ser assinado em breve.

Barueri estreia na Superliga na próxima terça-feira, dia 17, contra Osasco.

A polonesa Skowronska ainda não se apresentou. Ela aguarda o clube resolver problemas de documentação, incluindo visto, para embarcar para o BRASIL.