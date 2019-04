Barueri, sem orçamento definido, perde Skowronska e indica Juma como titular

Kasia Skowronska, melhor estrangeira da Superliga, está deixando o BRASIL.



Nada contra Barueri, pelo contrário. A jogadora, segundo blog apurou, já tinha tomado a decisão antes do fim da temporada e comunicou aos dirigentes do clube e ao técnico José Roberto Guimarães que não ficaria no país.

Skowronska pretende engravidar, irá voltar para Europa e se dedicar à família. Não está portanto descartada a possibilidade de Barueri ter sido o ultimo time na carreira da polonesa de 35 anos.

O orçamento segue indefinido, mas o que se sabe é que o treinador pretende apostar em Juma como titular e trabalhar com Jaqueline como segunda levantadora.