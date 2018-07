Base do BRASIL vira coadjuvante e segue ladeira abaixo

Quem responde pelas categorias de base do BRASIL? Quem na CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, poderia explicar o fracasso das seleções sub-18 e sub-19 nos respectivos mundiais?

O BRASIL, que no passado era espelho e modelo a ser seguido, virou simplesmente saco de pancada.

Não dá para achar a nona colocação uma posição honrosa. Estamos falando do BRASIL, tetracampeão no início dos anos 90.

Hoje somos coadjuvantes e não ganhamos nada faz tempo.

O Irã saiu do Bahrein campeão.

Lá se vão 14 anos desde a primeira conquista do BRASIL no sub-19. De lá pra cá só derrotas. O BRASIL está fora do pódio desde 2005. O mais grave é constatar que na cabeça daqueles que administram o vôlei no país o insucesso no Bahrein é normal.

É evidente que existe algo de muito errado.

E o feminino?

Décimo colocado no mundial sub-18 da Argentina. Também é uma simples coincidência?

Óbvio que não.

A Itália ganhou pela primeira vez. A República Dominicana, gratíssima surpresa, foi prata e a Rússia terceira.

E o BRASIL?

Bem, nesse caso o jejum já dura 8 anos. O bronze em 2013 é o que fizemos de melhor.

E assim caminha a base do BRASIL. Ladeira abaixo.