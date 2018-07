Bauru aguarda o ‘sim’ de Mari após vice-campeonato na Indonésia

Acabou a temporada de Mari na Indonésia.

A jogadora brasileira foi vice-campeã pelo Jakarta Pertamina.

Mari, que jogou ao lado da norte-americana Logan Tom, deixou boa impressão mas dificilmente continuará no país. E não é por falta de interesse do clube.

Existe uma boa possibilidade da atleta voltar ao vôlei brasileiro através de Bauru.

Mari tem a proposta em mãos. Foi Marcos Kwiek, técnico do time, que manteve contato com a jogadora no período que ela atuou na Indonésia

Bauru aguarda a resposta em breve e o otimismo dos dirigentes é grande.

A expectativa é poder anunciar o quanto antes a contratação de Mari.