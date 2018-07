Bauru cauteloso e sem pressa para definir novo técnico

O que não faltam são nomes. Sobram sugestões. Empresários, interessados, atacam por todos os lados.

A diretoria de Bauru, segundo o blog apurou, mantém a cautela e não tem pressa para definir o substituto de Marcos Kwiek.

O que dá para garantir ao torcedor é que figuras conhecidas como Talmo e Antônio Rizola, oferecidos, não vão emplacar.

Ainda bem. Seria andar para trás.

Bauru precisa ousar.

Exatamente quando trouxe Kwiek da República Dominicana

Quem vier precisa estar não só comprometido com o vôlei adulto mas também com o projeto do esporte na cidade que envolve as categorias de base.

O segredo é esse.

Por enquanto o paranaense Fernando Bonatto vai tocando a coisa.