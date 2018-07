Bauru contrata Paula Pequeno

A negociação finalmente está fechada. O blog crava que Paula Pequeno jogará a próxima temporada em Bauru.

O clube vai oficializar a contratação da atleta nos próximos dias.

Paula, campeã olímpica em 2008, está com 35 anos, deixa o ‘penetra’ Brasília e volta ao vôlei paulista onde não atua desde 2012 quando defendeu o extinto Araçatuba.

O blog já adiantava a possibilidade de Paula jogar em Bauru desde abril.

Ela é o sexto reforço de Bauru. O clube trouxe Helô do Rio, Ju Carrijo do Praia Clube, Andressa do São Caetano, Gabi Cândido do Sesi, Gabi Martins de São José.

Bauru repatriou Ariane que estava emprestada ao Curitibano.

A dominicana Martinez está apalavrada com os dirigentes do clube.

As centrais Angélica e Valquíria, a levantadora Juma e a líbero Brenda renovaram.