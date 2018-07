Bauru e Sesi juntos na próxima temporada

Bauru terá um novo e tradicional parceiro para a temporada 2018/2019. O clube do interior paulista fechou acordo com o Sesi e deve anunciar oficialmente nos próximos dias.

A tendência, até onde o blog apurou, é que Bauru concentre as atividades e os jogos.

É bom ressaltar que nada muda para a Superliga que já está em andamento.

A única certeza com a futura parceria é que o clube virá muito mais forte. O esporte sai fortalecido com a visão dos empresários envolvidos nas negociações e o vôlei brasileiro ganha com a fusão entre Bauru e Sesi.