Bauru faz proposta oficial por Fernanda Garay

Bauru está próximo de anunciar a contratação de Fernanda Garay.

Ficou no sonho o desejo do Minas de repatriar a jogadora. As negociações com o clube mineiro não evoluíram. Sem verba, o retorno da atleta está praticamente descartado.

Bauru agiu rápido.

O clube paulista, que disputará pela primeira vez a Superliga, conseguiu a parceria de uma grande empresa para bancar a operação.

Bauru, diferente do Minas que esperava por parceiros, fez proposta oficial para contar com a jogadora até maio de 2016.

Fernanda Garay só não jogará em Bauru se não quiser.

A expectativa da diretoria é anunciar a chegada da jogadora da seleção brasileira nos próximos dias.